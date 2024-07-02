"Дияволи" вилетіли у 1/8 фіналу чемпіонату Європи, програвши Франції (0:1). Кевін де Брюйне відповів на запитання журналістів про його подальшу кар'єру у збірній Бельгії.

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"Занадто рано говорити, чи закінчу я з виступами за "дияволів". Зараз мені потрібно відпочити, тому що цей сезон був для мене особливо довгим. Мені потрібно трохи подумати. Я прийму рішення після літа", – цитує бельгійця La libre.

Нагадаємо, що Кевін де Брюйне дебютував за збірну Бельгії у 2010 році. Загалом півзахисник провів 105 матчів за національну команду. В його активі 28 голів та 49 асистів.

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