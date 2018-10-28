Де Брюйне: З віком на перше місце виходить успіх команди, а не твій особистий

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне розповів, як змінювалось його сприйняття футболу на протязі кар'єри.

"Для того щоб заграти на топ-рівні, не обійтися без удачі. Коли я виступав в Челсі, то бачив іншу сторону футболу. Тому мені було не складно переконати себе змінити клуб, щоб регулярно виходити на поле. У Вольфсбурзі у мене все було відмінно. Я відчував, що мені не потрібно комусь щось доводити.

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Коли ти молодий гравець, то хочеш показати все, на що здатний. Але з часом на перший план виходять успіхи команди. Як гравець, ти вже відходиш на другий план.

Те, що нормально для футболістів, ненормально для звичайних людей. Втім, така наша робота. У провідних клубах світу на тебе здійснюється дуже серйозний тиск. Але мені здається, що я з ним справляюся", – цитує де Брюйне Goal.com.

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