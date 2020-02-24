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Де Брюйне: Якщо Манчестер Сіті не виграє Лігу чемпіонів – всі називатимуть нас невдахами

11:21 104 Читать на русском
Де Брюйне: Якщо Манчестер Сіті не виграє Лігу чемпіонів – всі називатимуть нас невдахами
Кевін де Брюйне / Офіційний сайт АПЛ

Бельгійський півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

 

"Реал – очевидний фаворит. Вони виграли найбільшу кількість трофеїв Ліги чемпіонів в історії. Але я думаю, що ми поїдемо на Сантьяго Бернабеу, аби показувати свій футбол і нав'язувати атакувальну гру. Манчестер Сіті потрібно тиснути на Реал і постаратися перемогти.

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Якщо ми не виграємо Лігу чемпіонів, то всі говоритимуть, що ми невдахи, як в останні п’ять років! Це те змагання, в якому ми ще не перемагали. Ми завжди хочемо завойовувати трофеї, але іноді інша команда виступає краще – як Ліверпуль у поточному сезоні", – цитує де Брюйне видання Goal.

Нагадаємо, вже в середу, 26 лютого, відбудеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Манчестер Сіті. Початок матчу о 22:00.

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Ліга чемпіонів Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Манчестер Сіті
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