Де Брюйне: Я був лише шостою опцією вибору для Моурінью

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне пригадав відрізок кар'єри під керівництвом Жозе Моурінью.

"Жозе запросив мене у свій офіс у грудні, і це був, мабуть, був другий поворотний момент в моїй кар'єрі. Перед ним лежали деякі папери, і він зачитав: "Один асист, жодного голу".

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Потім він почав читати статистику інших атакуючих гравців – Вілліана, Оскара, Мати, Шюррле.

Жозе просто чекав, що я щось скажу. Нарешті, я відповів: "Деякі з цих хлопців зіграли по 15, 20 матчів, я зіграв лише три. Є різниця?" Мата також хотів залишити команду і Жозе повідомив, що я стану лише п'ятою опцією вибору. Я хотів грати, тому вирішив піти з Челсі", – розповів де Брюйне в коментарі The Player’s Tribune.

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