Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне забив швидкий гол у матчі 1/2 фіналу ЛЧ проти Реала.

Бельгієць відкрив рахунок вже на 2-й хвилині матчу. Якщо зовсім точно, то м'яч у ворота Тібо Куртуа влетів через 93 секунди після стартового свистка.

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Таким чином Де Брюйне встановив відразу два рекорди. По-перше, Кевін забив найшвидший гол у півфіналах Ліги чемпіонів. По-друге, забив найшвидший м'яч Манчестер Сіті в головному клубному турнірі Європи за всю історію (попереднє досягнення належало Джону Стоунзу – 95 секунд проти Фейєнорда в 2017-му).

Лідер "містян" поклав початок надзвичайно феєричному матчу. У підсумку Реал та Манчестер Сіті сумарно забили сім голів. Поєдинок на Сантьяго Бернабеу 4 травня з мінімальною перевагою в рахунку почнуть гості.

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