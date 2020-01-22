Де Брюйне встановив унікальне досягнення за асистами в АПЛ

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне встановив неймовірне досягнення у виїзному матчі 24-го туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (1:0).

Бельгієць став першим гравцем, якому вдалося оформити мінімум 15 результативних передач у трьох сезонах Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Opta Sports.

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Де Брюйне віддав гольовий пас на Серхіо Агуеро в матчі проти Шеффілд Юнайтед. Забитий аргентинцем м'яч став єдиним у цьому поєдинку. Це вже 15-й асист для хавбека "містян" у сезоні 2019/20. Подібний результат бельгійський півзахисник підкорює уже втретє.

У нинішній кампанії Кевін де Брюйне провів 22 матчі в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів.

3 - Kevin De Bruyne is the first player in Premier League history to provide 15+ assists in three different campaigns. Genius. #SHUMNC pic.twitter.com/yMrOqpLsRW — OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2020

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