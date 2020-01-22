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Де Брюйне встановив унікальне досягнення за асистами в АПЛ

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Де Брюйне встановив унікальне досягнення за асистами в АПЛ
Кевін де Брюйне / офіційний сайт АПЛ

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне встановив неймовірне досягнення у виїзному матчі 24-го туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (1:0).

 
Серхіо Агуеро 73’
73’ Серхіо Агуеро

Бельгієць став першим гравцем, якому вдалося оформити мінімум 15 результативних передач у трьох сезонах Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Opta Sports.

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Де Брюйне віддав гольовий пас на Серхіо Агуеро в матчі проти Шеффілд Юнайтед. Забитий аргентинцем м'яч став єдиним у цьому поєдинку. Це вже 15-й асист для хавбека "містян" у сезоні 2019/20. Подібний результат бельгійський півзахисник підкорює уже втретє.

У нинішній кампанії Кевін де Брюйне провів 22 матчі в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів.

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Теги
Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Рекорди АПЛ
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