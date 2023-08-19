В матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті впевнено переграв Бернлі, але втратив лідера команди Кевіна Де Брюйне. Бельгієць пропустить близько 3-4 місяців через пошкодження підколінного сухожилля – таку саму травму він отримав у фіналі Ліги чемпіонів.

Борусія Д націлилась на володаря Суперкубка УЄФА – Де Дзербі готовий завадити

"Новина після гри з Бернлі стала для мене справжнім ударом фізично та морально.Тепер операція зроблена, я готовий до відновлення та повернення до роботи незабаром. Дякую всім за підтримку", – написав Де Брюйне в своєму Twitter-акаунті.

Нагадаємо, Манчестер Сіті у другому турі АПЛ прийме Ньюкасл. Матч заплановано на сьогодні, 19 серпня. Стартовий свисток прозвучить о 22:00.

Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті