Де Брюйне влаштував феєрію в матчі проти Циганкова – українець асистом допоміг врятуватись від ганьби
Наполі та Жирона зустрілись у товариському матчі в межах передсезонної підготовки. Результат та огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".
Товариський матч
Наполі – Жирона – 3:2
Голи: Ді Лоренцо, 4, де Брюйне, 15, 23 – Стуані, 33, 42
Наполі оновив свій склад цього літа, а найзірковіший новачок, Кевін де Брюйне, вийшов у старті на матч проти Жирони. Віктор Циганков очікувано також вийшов у основі своєї команди. Початок матчу був за чемпіонами Італії: капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо уже на 4-й хвилині замкнув навіс де Брюйне з кутового, головою підрізавши м'яч під дальню стійку – 1:0!
Вже на 15-й хвилині Кевін забив і сам. Спрацювала його зіркова зв'язка з Лукаку, який вчасно скинув на вільного де Брюйне, а той ударом з лету розстріляв ворота Гассаніги. На 23-й хвилині рахунок був уже 3:0. І знову де Брюйне, який тепер підключився з лівого флангу, підхопив м'яч, який відлетів від Нереса у боротьбі з захисниками, та потужно прошив воротаря!
Здавалось, що Жирона приречена, але справу в свої руки взяв Стуані. Уругваєць спочатку класно зіграв на добиванні після спроби Крейчі та сейву Мерета. А до перерви Крістіан оформив дубль. Асистував форварду Віктор Циганков, який зробив передачу з лівого флангу – Стуані ударом в дотик скоротив відставання до мінімального.
На другий тайм на полі з'явився ще один українець – Владислав Крапивцов. Дебютував за Жирону і захисник Манчестер Сіті Вітор Рейс. У Наполі також відбулось чимало перестановок, від чого феєрія першого тайму зникла. Жирона ж могла зрівняти рахунок – класну нагоду втратив літній новачок команди Уго Рінкон, який не зумів влучити у ворота. В підсумку, голів у другому таймі так і не було, а відтак – мінімальна перемога Наполі одразу з трьома результативними діями де Брюйне.
