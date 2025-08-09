Товариський матч

Наполі – Жирона – 3:2

Голи: Ді Лоренцо, 4, де Брюйне, 15, 23 – Стуані, 33, 42

Наполі оновив свій склад цього літа, а найзірковіший новачок, Кевін де Брюйне, вийшов у старті на матч проти Жирони. Віктор Циганков очікувано також вийшов у основі своєї команди. Початок матчу був за чемпіонами Італії: капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо уже на 4-й хвилині замкнув навіс де Брюйне з кутового, головою підрізавши м'яч під дальню стійку – 1:0!

Циганков офіційно отримав у одноклубники гравця Манчестер Сіті

Вже на 15-й хвилині Кевін забив і сам. Спрацювала його зіркова зв'язка з Лукаку, який вчасно скинув на вільного де Брюйне, а той ударом з лету розстріляв ворота Гассаніги. На 23-й хвилині рахунок був уже 3:0. І знову де Брюйне, який тепер підключився з лівого флангу, підхопив м'яч, який відлетів від Нереса у боротьбі з захисниками, та потужно прошив воротаря!

Новий сезон Ла Ліги Жирона розпочне домашнім матчем проти Райо Вальєкано. betking прогнозує перемогу каталонців – 2,16. Менш імовірною є нічия – 3,50. А тріумф мадридців оцінили коефіцієнтом 3,20.

Giovanni Di Lorenzo | Napoli 1-0 Girona



Giovanni Di Lorenzo scores with headerpic.twitter.com/IafV0xyGrl — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025

Kevin De Bruyne | Napoli 2-0 Girona



Double leads for Italians! Assist: Lukakupic.twitter.com/v86qvd1f9w — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025

De Bruyne | Napoli 3-0 Girona



Kevin de Bruyne scores with left footpic.twitter.com/KP8iWZ0oHR — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025

Здавалось, що Жирона приречена, але справу в свої руки взяв Стуані. Уругваєць спочатку класно зіграв на добиванні після спроби Крейчі та сейву Мерета. А до перерви Крістіан оформив дубль. Асистував форварду Віктор Циганков, який зробив передачу з лівого флангу – Стуані ударом в дотик скоротив відставання до мінімального.

Cristhian Stuani | Napoli 3-1 Girona pic.twitter.com/rsymPsFy3u — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025

Stuani | Napoli 3-2 Girona



Back to back goals from himpic.twitter.com/B0QJ9bZCGg — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2025

На другий тайм на полі з'явився ще один українець – Владислав Крапивцов. Дебютував за Жирону і захисник Манчестер Сіті Вітор Рейс. У Наполі також відбулось чимало перестановок, від чого феєрія першого тайму зникла. Жирона ж могла зрівняти рахунок – класну нагоду втратив літній новачок команди Уго Рінкон, який не зумів влучити у ворота. В підсумку, голів у другому таймі так і не було, а відтак – мінімальна перемога Наполі одразу з трьома результативними діями де Брюйне.

Циганков допоміг Жироні завоювати перший трофей – каталонці дотисли Вулверхемптон у Кубку Коста-Брава