Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне має намір продовжити контракт з "містянами".

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Причиною такого рішення стала пролонгація угоди з клубом теперішнім наставником команди Хосепом Гвардіолою, повідомляє видання CBS Sports. 29-річний бельгієць залишився задоволенний вищезгаданим фактом і одразу ж розпочав переговори про продовження свого контракту.

Спілкування між сторонами триває, причому де Брюйне бере участь у переговорах особисто, без посередників, тому що хоче залишитися в Манчестер Сіті, адже почувається щасливим у клубі. Очікується, що сторони домовляться про новий контракт у найближчі місяці, а нова угода буде діяти до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, де Брюйне перейшов у Манчестер Сіті з Вольфсбурга у серпні 2015 року за 76 млн євро. У поточному сезоні він зіграв 8 матчів в АПЛ, в яких забив один гол і віддав п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 120 млн євро.

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