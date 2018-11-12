Де Брюйне відновиться швидше, ніж планувалось, і зіграє у важливому матчі АПЛ

Атакувальний півзахисник англійського Манчестер Сіті Кевін де Брюйне повернеться до гри після травми раніше, ніж планувалося.

Бельгійський хавбек може повернутися на поле на початку грудня, повідомляє The Guardian.

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Кевін де Брюйне отримав травму коліна у матчі проти Фулхема на початку листопада. Лікарі прогнозували, що через ушкодження він змушений буде пропустити 5-6 тижнів.

Проте, тепер слід очікувати на його появу в матчі 15-го туру АПЛ проти Уотфорда та у важливому поєдинку наступного ігрового дня проти лондонського Челсі. У сезоні 2018/19 бельгієць провів лише 5 матчів у всіх турнірах через травму, якої зазнав ще влітку.