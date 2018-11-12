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Де Брюйне відновиться швидше, ніж планувалось, і зіграє у важливому матчі АПЛ

23:23 32 Читать на русском
Де Брюйне відновиться швидше, ніж планувалось, і зіграє у важливому матчі АПЛ
Кевін де Брюйне / Reuters

Атакувальний півзахисник англійського Манчестер Сіті Кевін де Брюйне повернеться до гри після травми раніше, ніж планувалося.

Бельгійський хавбек може повернутися на поле на початку грудня, повідомляє The Guardian.

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Кевін де Брюйне отримав травму коліна у матчі проти Фулхема на початку листопада. Лікарі прогнозували, що через ушкодження він змушений буде пропустити 5-6 тижнів.

Проте, тепер слід очікувати на його появу в матчі 15-го туру АПЛ проти Уотфорда та у важливому поєдинку наступного ігрового дня проти лондонського Челсі. У сезоні 2018/19 бельгієць провів лише 5 матчів у всіх турнірах через травму, якої зазнав ще влітку.

Теги
Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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