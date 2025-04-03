Де Брюйне веде переговори зі саудівським клубом другого дивізіону
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне, ймовірно, влітку продовжить кар'єру на Близькому Сході.
Де Брюйне розпочав переговорний процес зі саудівським клубом Неом, який зараз виступає у другому дивізіоні країни. Про це інформує Foot Mercato.
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Повідомляється, що на КДБ також претендують Рівер Плейт, Галатасарай, Фенербахче і Сан-Дієго. Раніше спортивний директор американського клубу Тайлер Хіпс зізнався, що вів переговори з бельгійцем. "Кевін любить Каліфорнію, він приїжджає сюди щороку на канікули. Я вже говорив із ним. Наразі ця угода не вписується в наш бюджет", – зазначив він.
Зараз де Брюйне заробляє в Англії 24,5 млн євро на рік.
Наступного сезону Неом, ймовірно, виступатиме в елітному дивізіоні.
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