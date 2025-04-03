Де Брюйне розпочав переговорний процес зі саудівським клубом Неом, який зараз виступає у другому дивізіоні країни. Про це інформує Foot Mercato.

"Тепер я розумію, чому Моурінью так сказав": Гвардіола згадав слова Жозе за 2018-й рік – він принизив свої заслуги

Повідомляється, що на КДБ також претендують Рівер Плейт, Галатасарай, Фенербахче і Сан-Дієго. Раніше спортивний директор американського клубу Тайлер Хіпс зізнався, що вів переговори з бельгійцем. "Кевін любить Каліфорнію, він приїжджає сюди щороку на канікули. Я вже говорив із ним. Наразі ця угода не вписується в наш бюджет", – зазначив він.

Зараз де Брюйне заробляє в Англії 24,5 млн євро на рік.

Наступного сезону Неом, ймовірно, виступатиме в елітному дивізіоні.

Забарний сенсаційно програв аутсайдеру, фіаско Миколенка і Ярмолюка, зірка Ман Сіті забив вперше за 16 місяців