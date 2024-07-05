Кевін де Брюйне у свої 33 роки не проти вирушити на футбольні заробітки.

Зірковий півзахисник вже має усну домовленість зі саудівським Аль-Іттіхадом, стверджує журналіст Руді Галетті.

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Чинний контракт де Брюйне з Ман Сіті розрахований ще на рік, але "містяни" нібито не проти відпустити бельгійця вже зараз. У найближчі дні очікуються переговори між клубами. Манчестер Сіті має успішний досвід продажу гравців у Саудівську Аравію (Ріяд Марез, Емерік Ляпорт).

Минулого сезону де Брюйне зіграв за Манчестер Сіті 26 матчів, забив 6 голів та віддав 18 асистів. Transfermarkt оцінює хавбека у 50 мільйонів євро.

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