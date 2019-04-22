Де Брюйне та Менді можуть пропустити матч проти Манчестер Юнайтед

Гравці Манчестер Сіті Кевін де Брюйне та Бенджамін Менді пропустили останнє тренування команди.

Кевін де Бройне і Бенджамін Менді не були помічені на тренуванні Манчестер Сіті перед дербі проти Манчестер Юнайтед, повідомляє Manchestereveningnews.

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У де Брюйне підозра на м'язову травму, через що він був замінений у матчі проти Тоттенхема вже на 38-й хвилині. Пеп Гвардіола заявив, що сумнівається, чи зможе бельгієць зіграти проти "червоних дияволів":

"Я не знаю, наскільки важке пошкодження, але думаю, що де Брюйне не зможе зіграти у наступному матч. Я ще не розмовляв з ним, але він тримався за підколінне сухожилля. Завтра, можливо, все стане відомо".

Менді також не було на тренуванні, хоча Бенджамін розпочинав останні 3 з 4 ігор у стартовому складі. Відзначимо, що Зінченко тренувався разом з усіма і має хороші шанси зіграти у манкуніанському дербі.

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