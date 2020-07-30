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Де Брюйне став гравцем року в Англії за версією ПФА

10:24 - Читать на русском
Де Брюйне став гравцем року в Англії за версією ПФА
Кевін де Брюйне / Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне визнаний гравцем року в англійській Прем'єр-лізі за версією футболістів Професіональної футбольної асоціації.

Лідер "містян", на думку колег, був найкращим у сезоні 2019/20, повідомляє BBC Sport.

Хендерсон визнаний гравцем року в Англії

У голосуванні взяли участь 515 гравців Прем'єр-ліги. Де Брюйне отримав 45 % голосів. Другим став хавбек Ліверпуля Джордан Хендерсон (27 %), третім – вінгер мерсисайдців Садьйо Мане (11 %). Минулоріч приз, який вручають від сезону 1973/74, отримав Вірджил ван Дейк.

До слова, в минулій кампанії Кевін де Брюйне провів 35 матчів у чемпіонаті, в яких забив 13 м'ячів і віддав 20 результативних передач.

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Головне Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Гравець сезону АПЛ Кевін Кевін де Брюйне Професіональна футбольна асоціація (PFA)
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