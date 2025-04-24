Де Брюйне не горить бажанням переїжджати з Англії. Як інформує журналістка Sky Sports Мелісса Редді, бельгієць волів би залишитися в АПЛ. Його агент уже закинув вудку кільком клубам.

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Повідомляється, що боси Астон Вілли вже провели обговорення на тему можливого підписання бельгійського півзахисника. У послугах КДБ також зацікавлений італійський Комо.

Раніше Манчестер Сіті дав зрозуміти Кевіну, що не стане продовжувати з ним контракт. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола заявив, що де Брюйне заслуговує на пам'ятник біля стадіону Етіхад.

Астон Вілла брала участь у Лізі чемпіонів цього сезону. Зараз команда Унаї Емері посідає 7-е місце в таблиці АПЛ і все ще бореться за право виходу в ЛЧ.

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