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Де Брюйне серйозно травмувався на тренуванні Манчестер Сіті

18:32 1255 Читать на русском
Де Брюйне серйозно травмувався на тренуванні Манчестер Сіті
Кевін де Брюйне / Фото Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне може вилетіти на тривалий термін.

27-річний бельгієць зазнав серйозної травми коліна на сьогоднішньому тренуванні "містян", повідомляє спортивний журналіст Кріс Терор у твіттері.

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Інформації про важкість травми та період відновлення поки немає, сам журналіст припускає, що де Брюйне повернеться на поле не раніше, ніж через 2 місяці.

Нагадаємо, у першому турі АПЛ Кевін допоміг Манчестер Сіті перемогти Арсенал (2:0). Наступний поєдинок "містяни" проведуть проти Хаддерсфілда 19 серпня.

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Арсенал - Манчестер Сіті: Неділя 12 серпня 2018

Арсенал
Матч завершено
0 : 2
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Арсенал - Манчестер Сіті
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