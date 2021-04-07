"Я неймовірно щасливий! Із моменту свого приїзду до Сіті в 2015 році я почуваюся тут, наче вдома. Я люблю вболівальників, моя родина оселилася тут, а сам я став грати набагато краще.

Де Брюйне продовжив контракт із Манчестер Сіті

Цей футбольний клуб націлений на успіх. Він дає мені все необхідне, щоб я виступав на максимумі, тому продовження контракту було простим рішенням. Я граю в найкращий футбол у своїй кар'єрі, та щиро вважаю, що це ще не межа.

Ми з Пепом однаково бачимо футбол. Такі взаємини з тренером важливі для мене, оскільки наші цілі повністю співпадають, ми прагнемо одного й того ж", – цитує бельгійця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що де Брюйне продовжив контракт із "містянами" до літа 2025-го. Перемовини щодо нової угоди з клубом хавбек вів самостійно.

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