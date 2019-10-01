Де Брюйне пропустить матч Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне не допоможе команді у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Кевін де Брюйне травмувався у матчі проти Евертона та не встигне відновитись до матчу проти загребського Динамо, інформує DailyMail.

Зінченко сподівається на довіру Пепа, Клопп приборкуватиме "биків", Інтер в гостях у Барси – головне в другому турі ЛЧ

За інформацією видання, бельгієць повинен пройти медобстеження, після чого стане відомо, чи зможе він зіграти у наступному турі АПЛ проти Вулверхемптона.

Додамо, що матч Манчестер Сіті – Динамо Загреб відбудеться сьогодні, 1-го жовтня. Початок гри о 22:00.

Евертон – Манчестер Сіті: Едерсон рятує Гвардіолу, Зінченко в складі проблемної оборони, Марез і де Брюйне – маги