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Де Брюйне пропустить матч Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб

14:53 192 Читать на русском
Де Брюйне пропустить матч Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб
Кевін де Брюйне / Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне не допоможе команді у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

 

Кевін де Брюйне травмувався у матчі проти Евертона та не встигне відновитись до матчу проти загребського Динамо, інформує DailyMail.

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За інформацією видання, бельгієць повинен пройти медобстеження, після чого стане відомо, чи зможе він зіграти у наступному турі АПЛ проти Вулверхемптона.

Додамо, що матч Манчестер Сіті – Динамо Загреб відбудеться сьогодні, 1-го жовтня. Початок гри о 22:00.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Динамо Загреб
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