Де Брюйне пропустить матч Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб

Інтерв’ю — 16:30 2623
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"Орієнтуємося на Аякс": син Юрія Вернидуба відкрив футбольну школу і заінтригував майбутнім свого батька
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Шахтар U-19 вирвав нічию у Аталанти U-19 в Юнацькій лізі УЄФА – пенальті а-ля Кройф та гол-красень рятують "гірників"Ліга чемпіонів — 15:55 2724
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Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в ЕстоніїСвіт — 12:44 3999
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Шевченко проведе зустріч з Мальдіні на тлі чуток про призначення в МіланЛіга чемпіонів — 10:00 11267
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Зінченко сподівається на довіру Пепа, Клопп приборкуватиме "биків", Інтер в гостях у Барси – головне в другому турі ЛЧЛіга чемпіонів — 09:00 3533