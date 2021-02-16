Півзахисник англійського Манчестер Сіті Кевін де Брюйне відновився після травми та почав набирати фізичні кондиції.

Бельгійський хавбек відновив заняття у загальній групі "містян", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Де Брюйне займався з основними виконавцями Сіті під час тренування у вівторок. Травма підколінного сухожилля вибила 29-річного лідера команди з обойми Гвардіоли на місяць. Де Брюйне травмувався у матчі проти Астон Вілли 20 січня і тоді покинув поле достроково. Дата повернення бельгійця на поле наразі залишається невідомою.

У нинішньому сезоні Кевін де Брюйне провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 15 результативних передач.

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