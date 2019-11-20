Де Брюйне поскаржився на жеребкування Євро-2020

Бельгійський хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне різко висловився щодо нового регламенту жеребкування континентальної першості.

"Це ганьба. Футбол стає все більше схожим на бізнес", – цитує Де Брейне HLN.

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Хавбека Манчестер Сіті обурив той факт, що учасники групового етапу Євро-2020 можуть дізнатись своїх потенційних суперників ще до проведення жеребкування. Для прикладу, Бельгія гратиме в одній групі з Данією та Росією.

Також вже відомо, що одним із суперників збірної України на Євро-2020 буде команда Нідерландів.

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