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Де Брюйне поскаржився на жеребкування Євро-2020

18:23 1103 Читать на русском
Де Брюйне поскаржився на жеребкування Євро-2020
Кевін де Брюйне / Фото AP

Бельгійський хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне різко висловився щодо нового регламенту жеребкування континентальної першості.

"Це ганьба. Футбол стає все більше схожим на бізнес", – цитує Де Брейне HLN.

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Хавбека Манчестер Сіті обурив той факт, що учасники групового етапу Євро-2020 можуть дізнатись своїх потенційних суперників ще до проведення жеребкування. Для прикладу, Бельгія гратиме в одній групі з Данією та Росією.

Також вже відомо, що одним із суперників збірної України на Євро-2020 буде команда Нідерландів.

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Теги
Євро-2020 Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Бельгія Бельгія жеребкування
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