Півзахисник Наполі Кевін де Брюйне отримав несподівану пошану від команди під час тренування.

Новачок Наполі Кевін де Брюйне отримав символічний подарунок – на одному з перших тренувань йому дозволили вийти у футболці з номером 10.

Де Брюйне може посприяти трансферу ще однієї зірки Манчестер Сіті до Наполі

Про це повідомив акаунт 433 в Instagram, опублікувавши фото і відео бельгійця у легендарному номері. "Він не міг у це повірити", – йдеться у підписі.

Де Брюйне не гратиме під 10-м номером у сезоні – він закріплений за Марадоною назавжди. Але цей жест став для Кевіна символічним вітанням у новому клубі – Наполі дав йому змогу на мить відчути себе частиною історії.

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