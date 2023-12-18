Минулої суботи грабіжники увірвалися в будинок Де Брюйне на вулиці Зандстраат у Больдерберзі, що у передмісті Хойсден-Золдера. Як інформує HLN, пограбування виявила дружина Кевіна Мішель Лакруа. Вона заявила в поліцію.

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Повідомляється, що інцидент трапився приблизно о 9 годині вечора. Злочинці проникли в будинок по драбині і обшукали весь особняк. "Усередині все перевернуто, поки що до кінця не зрозуміло, що саме злодії вкрали. Але на перший погляд здається, що вкрадені були коштовності", – йдеться в заяві поліції.

Під час пограбування в будинку нікого не було. Нагадаємо, що зараз де Брюйне перебуває на клубному ЧС у Саудівській Аравії разом із Манчестер Сіті.

Де Брюйне придбав 70 соток землі під забудову в 2015 році і завершив будівництво будинку через чотири роки.

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