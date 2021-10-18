Бельгійський хавбек розповів, що розуміє причини, з яких його одноклубник розчарований своєю ситуацію в Манчестер Сіті. Разом із цим він наполіг на позиції, що ротація складу – це частина життя в топ-клубі, повідомляє Sky Sports.

Гвардіола відреагував на заяву Стерлінга про бажання покинути Манчестер Сіті

Минулого тижня Стерлінг заявив про готовність покинути Сіті та, можливо, і Прем'єр-лігу після того, як втратив фаворитизм Пепа Гвардіоли. 26-річний англієць солював у складі національної команди під час ходи до фіналу Євро-2020 влітку, але вийшов у старті Сіті всього 5 разів у новому сезоні. Це змусило його визнати невдоволення наявним станом справ.

Коментуючи заяву Стерлінга перед виїзним матчем із Брюгге у вівторок де Брюйне заявив: "Очевидно, ротація є важливою, оскільки ми беремо участь у чотирьох турнірах. Іноді це важке завдання. Але я розумію розчарування, оскільки сам гравець, а декому з нас потрібно більше ритму, щоб грати. Імовірно, Раз із тих гравців, яким треба більше. Особисто я з цієї ж категорії гравців.

Деколи складно зіграти один матч, а наступний – пропустити, але саме головний тренер повинен робити вибір. Це дуже складно. Ми маємо 22-23 гравці збірних, тому кого не обереш, завжди будеш правим. Коли команда виступає добре, ти як гравець мало можеш змінити. Але ми також намагаємося допомагати один одному – це єдине, що ми можемо зробити, як гравці".

Нагадаємо, що Рахім Стерлінг перебрався до Манчестер Сіті в 2015 році з Ліверпуля за 44 млн фунтів. Чинний контракт англійця розрахований до літа 2023-го. У нинішньому сезоні в його активі 8 матчів у всіх турнірах (1 гол, 1 асист).

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