Де Брюйне підтримав Стерлінга на фоні непорозумінь із Гвардіолою
Перед поєдинком 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне поділився думками щодо ситуації вінгера команди Рахіма Стерлінга. Минулого тижня він заявив намір покинути Етіхад.
Бельгійський хавбек розповів, що розуміє причини, з яких його одноклубник розчарований своєю ситуацію в Манчестер Сіті. Разом із цим він наполіг на позиції, що ротація складу – це частина життя в топ-клубі, повідомляє Sky Sports.
Гвардіола відреагував на заяву Стерлінга про бажання покинути Манчестер Сіті
Минулого тижня Стерлінг заявив про готовність покинути Сіті та, можливо, і Прем'єр-лігу після того, як втратив фаворитизм Пепа Гвардіоли. 26-річний англієць солював у складі національної команди під час ходи до фіналу Євро-2020 влітку, але вийшов у старті Сіті всього 5 разів у новому сезоні. Це змусило його визнати невдоволення наявним станом справ.
Коментуючи заяву Стерлінга перед виїзним матчем із Брюгге у вівторок де Брюйне заявив: "Очевидно, ротація є важливою, оскільки ми беремо участь у чотирьох турнірах. Іноді це важке завдання. Але я розумію розчарування, оскільки сам гравець, а декому з нас потрібно більше ритму, щоб грати. Імовірно, Раз із тих гравців, яким треба більше. Особисто я з цієї ж категорії гравців.
Деколи складно зіграти один матч, а наступний – пропустити, але саме головний тренер повинен робити вибір. Це дуже складно. Ми маємо 22-23 гравці збірних, тому кого не обереш, завжди будеш правим. Коли команда виступає добре, ти як гравець мало можеш змінити. Але ми також намагаємося допомагати один одному – це єдине, що ми можемо зробити, як гравці".
Нагадаємо, що Рахім Стерлінг перебрався до Манчестер Сіті в 2015 році з Ліверпуля за 44 млн фунтів. Чинний контракт англійця розрахований до літа 2023-го. У нинішньому сезоні в його активі 8 матчів у всіх турнірах (1 гол, 1 асист).
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