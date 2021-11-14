Зірка Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брюйне вподобав авантюру від ФІФА організовувати Мундіаль кожні 2 роки.

"На початку сезону у мене була зустріч із представниками ФІФА та Арсеном Венгером. Вони хотіли розповісти про свою пропозицію.

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Щоб зробити щось подібне, федерації всіх країн, УЄФА та ФІФА мають діяти спільно. Усі мають працювати разом.

Я наполягав, щоб вони зберегли нормальний період відпочинку для нас, гравців, наприкінці сезону. Ідея сама по собі непогана, але, якщо тільки всі разом над нею працюватимуть", – цитує де Брюйне The Sun.

Нагадаємо, найближчий Мундіаль відбуватиметься у листопаді-грудні 2022-го. Форум прийматиме Катар.

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