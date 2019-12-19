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Де Брюйне піде на тренерські курси

06:00 47 Читать на русском
Де Брюйне піде на тренерські курси
Кевін де Брюйне / офіційний сайт АПЛ

Півзахисник англійського Манчестер Сіті Кевін де Брюйне готує сани влітку та вже запланував отримати диплом тренера.

28-річний хавбек "містян" піде на курси, організовані Королівською бельгійською футбольною асоціацією, повідомляє HLN.

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"Я хочу пройти курси, оскільки потім можна буде отримати тренерські дипломи категорій B та A якомога швидше. Не думаю про тренерську роботу всерйоз прямо зараз, я ще занадто молодий для цього, та якщо я хочу залишитися у світі футболу й після завершення ігрової кар'єри, мені потрібен хоча б цей мінімум. Заняття, думаю, розпочнуться у березні", – цитує бельгійця видання.

Відзначимо, що Кевін де Брюйне в нинішньому сезоні АПЛ провів 16 матчів, у яких забив 6 голів і віддав 9 результативних передач. Півзахисник є вихованцем бельгійського Генка. Також він виступав за Челсі, Вердер і Вольфсбург.

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Теги
Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бельгія Бельгія Англія
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