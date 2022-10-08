Бельгієць прийшов у гості на подкаст Mid Mid, де ведучі підступно вручили йому футболку МЮ з прізвищем та 17 номером. Кевін явно був не в захваті від такого "переходу".

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"Смішно. Мені тепер спалити це? Це мало стати моїм сном? Що ж, деякі сни не стають реальністю", – сказав де Брюйне з посмішкою.

️ “Do I burn it now?”



Kevin De Bruyne gets gifted a Man Utd shirt… pic.twitter.com/jHNFomqkha — ODDSbible (@ODDSbible) October 7, 2022

Нагадаємо, 7 років тому Ман Сіті придбав хавбека у Вольфсбурга за 76 млн євро. Бельгієць повністю виправдовує кожну копійку – 318 матчів, 87 голів та 131 асист у футболці "містян".

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ