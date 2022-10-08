Де Брюйне "перейшов" у Манчестер Юнайтед – зірка Сіті відразу захотів спалити сліди "трансферу"
Півзахиснику Ман Сіті Кевіну де Брюйне запропонували переписати історію.
Бельгієць прийшов у гості на подкаст Mid Mid, де ведучі підступно вручили йому футболку МЮ з прізвищем та 17 номером. Кевін явно був не в захваті від такого "переходу".
Уболівальник Манчестер Юнайтед створив петицію про виключення Холанда з АПЛ
"Смішно. Мені тепер спалити це? Це мало стати моїм сном? Що ж, деякі сни не стають реальністю", – сказав де Брюйне з посмішкою.
Нагадаємо, 7 років тому Ман Сіті придбав хавбека у Вольфсбурга за 76 млн євро. Бельгієць повністю виправдовує кожну копійку – 318 матчів, 87 голів та 131 асист у футболці "містян".
Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ