Керівництво Ман Сіті хоче продовжити співпрацю з де Брюйне, але з менш привабливими фінансовими умовами. Видання The Athletic запевняє, що це пов'язано з бажанням "містян" влітку підсилитись Ліонелем Мессі.

Гвардіола не переймається відмовою де Брюйне продовжувати контракт з Манчестер Сіті

У таборі Сіті розуміють, що утримувати зірку Барселони досить затратно і потрібно вдатись до економії. Бельгійський хавбек відхилив першу пропозицію від клубу.

Чинний контракт Кевіна розрахований до літа 2023 року. У цьому сезоні бельгієць провів 14 матчів в АПЛ, забив 3 м'ячі та віддав 8 гольових передач.

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