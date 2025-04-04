Бельгійський півзахисник Сіті повідомив, що покине склад чинних чемпіонів Англії після 10 років у клубі. Про це Де Брюйне заявив на своїй офіційній сторінці в X.

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"Це будуть мої останні місяці в Манчестер Сіті. Ця команда завжди буде моїм домом. Кожна історія рано чи пізно закінчується, але без сумніву 10 років в Манчестері були найкращим етапом моєї кар'єри", – зворушливо написав де Брюйне.

Нагадаємо, що Кевін перейшов у Манчестер Сіті з Вольфсбурга в 2015 році. Загалом, бельгієць провів за "містян" 413 матчів, у яких відзначився 106 голами та 174 асистами.

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