"Я би взяв не тільки цей рік, а два останніх сезони. І найкращим я вважаю Роберта Лєвандовскі. З огляду на те, скільки він забиває і скільки виграє з Баварією, то поставлю його на перше місце", – наводить слова Де Брюйне Marca.

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Нагадаємо, саме поляк був головним претендентом на "Золотий м'яч-2020", проте церемонію скасували через пандемію коронавіруса.

Додамо, що Лєвандовскі у поточному сезоні продовжив вражати бомбардирськими здібностями – у 11 матчах форвард Баварії відзначився 15 голами та 1 асистом.

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