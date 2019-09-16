Де Брюйне: Нема сенсу плакати через поразку від Норвіча, Манчестер Сіті все ще може відіграти відставання від Ліверпуля

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував відставання від Ліверпуля на початку сезону АПЛ.

"Ми все ще можемо виграти АПЛ, набравши ту саму кількість очок, що і в минулому сезоні. Це Прем'єр-ліга, тут не потрібно випереджати найближчого переслідувача на 15 очок. Це траплялося одного разу. Але тут дуже важко, і якщо хочете фінішувати першими, не так важливо, як ви це зробите.

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У минулому сезоні ми відставали від Ліверпуля на сім очок, таке трапляється. Звичайно, ми хочемо вигравати в кожній грі, але це складно. Після поразки від Норвіча ніхто не кричав і не злився один на одного. Всі роблять помилки. Ви приймаєте поразки, навчаєтесь на своїх помилках і переходите до наступного матчу.

Немає сенсу зациклюватися на цьому або звинувачувати інших людей. Грали 14 осіб, і команда не досить добре впоралася. Немає сенсу плакати через те, що сталося", – цитує де Брюйне The Sun.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився Норвічу (2:3) та відстає вже на 5 пунктів від Ліверпуля, який посідає перше місце.

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