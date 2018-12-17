Де Брюйне не зважає на лідерство Ліверпуля в АПЛ

На думку хавбека Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне, "містянам" треба перемагати у своїх матчах та не зважати на конкурентів.

"Не думаю, що Ліверпуль не зможе підтримувати набраний хід. Думаю, вони будуть боротися до кінця.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Якщо чесно, я не дуже переймаюся з цього приводу, вони будуть продовжувати робити те, що роблять. Нам же потрібно перемагати в наших матчах і рухатися вперед.

Ліверпуль спробує зберегти темп, то ж стосується і нас. Але ще занадто рано про це говорити.

На нас ніщо не тисне, ми повинні продовжувати робити те, що робимо", – цитує бельгійця Goal.com.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: без шансів для Моурінью, геніальний Клопп з Фабінью та Шакірі, антидосягнення "дияволів"