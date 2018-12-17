toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Де Брюйне не зважає на лідерство Ліверпуля в АПЛ

12:03 252 Читать на русском
Де Брюйне не зважає на лідерство Ліверпуля в АПЛ
Кевін де Брюйне / Фото: Sky Sports

На думку хавбека Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне, "містянам" треба перемагати у своїх матчах та не зважати на конкурентів.

"Не думаю, що Ліверпуль не зможе підтримувати набраний хід. Думаю, вони будуть боротися до кінця.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Якщо чесно, я не дуже переймаюся з цього приводу, вони будуть продовжувати робити те, що роблять. Нам же потрібно перемагати в наших матчах і рухатися вперед.

Ліверпуль спробує зберегти темп, то ж стосується і нас. Але ще занадто рано про це говорити.

На нас ніщо не тисне, ми повинні продовжувати робити те, що робимо", – цитує бельгійця Goal.com.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: без шансів для Моурінью, геніальний Клопп з Фабінью та Шакірі, антидосягнення "дияволів"

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
25
хв
Аталанта
21:30
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук