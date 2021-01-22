Манчестер Сіті у перенесеному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли (2:0) втратив одного із лідерів команди – Кевіна де Брюйне.

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Як повідомляє Daily Mirror, бельгієць зазнав травми підколінного сухожилля та залишиться без футболу щонайменше на 2 тижні. Проте найближче оточення вважає, що пошкодження є більш серйозним, а тому лідер "містян" може пропустити і місяць. Це ставить під сумнів участь де Брюйне, зокрема, у поєдинках з Ліверпулем (7 лютого), Тоттенхемом (13-го) та Арсеналом (21-го).

У поточному сезоні Кевін провів у футболці Манчестер Сіті 23 зустрічі, в яких відзначився трьома голами та чотирнадцятьма асистами. "Містяни" наразі розташувались на 2 місці.

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