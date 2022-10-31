Кевін Де Брюйне повідомив, що чемпіонат світу-2022 в Катарі, можливо, стане для нього останнім.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брюйне заявив, що його час у національній команді добігає кінця.

Шикарний гол Де Брюйне зі штрафного у відеоогляді поєдинку Лестер – Манчестер Сіті – 0:1

"Мені вже 31 рік, і, очевидно, я не знаю, що відбудеться через чотири роки. Це мій третій чемпіонат світу, я розумію, що мій час у збірній Бельгії добігає кінця", – наводить Goal.com слова Де Брюйне.

Нагадаємо, що Де Брюйне виступає за збірну Бельгії з 2010 року. За цей час він зіграв за команду 93 матчі та забив 25 голів.

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