Де Брюйне: Нас не хвилює, що відбувається у Ліверпулі, Лестері і Челсі

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне оцінив виступ своєї команди у матчі 13 туру АПЛ проти Челсі (2:1).

"У нас було кілька моментів на початку матчу, але ми не змогли забити. Челсі забив, але ми відреагували двома швидкими голами. Так, у другому таймі вони більше володіли м'ячем, але ми створювали більш небезпечні моменти.

Манчестер Сіті – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нас не хвилює те, що відбувається у інших команд – у Ліверпуля, Лестера і Челсі. Ми повинні продовжувати працювати. Після двох попередніх років ми розуміємо, що нам потрібно важко працювати", – наводить слова де Брюйне ВВС.

Нагадаємо, наразі "містяни" посідають третю сходинку АПЛ, поступаючись дев'ятьма очками Ліверпулю і одним Лестеру.

Манчестер Сіті здобув важку перемогу над Челсі та піднявся на третє місце АПЛ