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Де Брюйне: Нас не хвилює, що відбувається у Ліверпулі, Лестері і Челсі

07:30 18 Читать на русском
Де Брюйне: Нас не хвилює, що відбувається у Ліверпулі, Лестері і Челсі
Кевін де Брюйне / Reuters

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне оцінив виступ своєї команди у матчі 13 туру АПЛ проти Челсі (2:1).

29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез
 
Н'Голо Канте 21’
21’ Н'Голо Канте
29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез

"У нас було кілька моментів на початку матчу, але ми не змогли забити. Челсі забив, але ми відреагували двома швидкими голами. Так, у другому таймі вони більше володіли м'ячем, але ми створювали більш небезпечні моменти.

Манчестер Сіті – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нас не хвилює те, що відбувається у інших команд – у Ліверпуля, Лестера і Челсі. Ми повинні продовжувати працювати. Після двох попередніх років ми розуміємо, що нам потрібно важко працювати", – наводить слова де Брюйне ВВС.

Нагадаємо, наразі "містяни" посідають третю сходинку АПЛ, поступаючись дев'ятьма очками Ліверпулю і одним Лестеру.

Манчестер Сіті здобув важку перемогу над Челсі та піднявся на третє місце АПЛ

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