Де Брюйне: Намагаємося рухатись від матчу до матчу та уникати ейфорії

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брюйне розповів про настрій команди перед матчем 1/2 фіналу ЧС-2018 проти Франції.

"Ми знаємо, що наші вболівальники чекають від нас багато чого. У нас в команді унікальна атмосфера, а клас гравців і рівень тренерського штабу дозволяють боротися за найвищі місця.

Ми не хочемо говорити про боротьбу за перемогу на чемпіонаті світу, намагаємося рухатися від матчу до матчу і уникати ейфорії.

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Ми однозначно налаштовані перемагати в кожній грі і домагатися максимально можливого результату", – цитує де Брюйне видання Известия.

Нагадаємо півфінальний матч чеміпонату світу-2018 Франція – Бельгія відбудеться сьогодні, початок о 21:00.

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