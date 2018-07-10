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Де Брюйне: Намагаємося рухатись від матчу до матчу та уникати ейфорії

08:45 124 Читать на русском
Де Брюйне: Намагаємося рухатись від матчу до матчу та уникати ейфорії
Кевін де Брюйне / Фото з соцмереж

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брюйне розповів про настрій команди перед матчем 1/2 фіналу ЧС-2018 проти Франції.

"Ми знаємо, що наші вболівальники чекають від нас багато чого. У нас в команді унікальна атмосфера, а клас гравців і рівень тренерського штабу дозволяють боротися за найвищі місця.

Ми не хочемо говорити про боротьбу за перемогу на чемпіонаті світу, намагаємося рухатися від матчу до матчу і уникати ейфорії.

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Ми однозначно налаштовані перемагати в кожній грі і домагатися максимально можливого результату", – цитує де Брюйне видання Известия.

Нагадаємо півфінальний матч чеміпонату світу-2018 Франція – Бельгія відбудеться сьогодні, початок о 21:00.

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ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

Франція
до матчу
10
год
:
27
хв
Бельгія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Франція - Бельгія Бельгія Бельгія Чемпіонат світу-2018 Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне ЧС 2018 - новини 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018
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10
год
:
27
хв
Франція
21:00
Бельгія
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