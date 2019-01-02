Де Брюйне може взяти участь у поєдинку проти Ліверпуля

Бельгійський хавбек Кевін де Брюйне може допомогти своїй команді у надважливому матчі проти Ліверпуля.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола повідомив, що хавбек Кевін Де Брюйне повернувся до тренувань в загальній групі, повідомляє Sky Sports.

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"Він тренувався сьогодні. Завтра вранці потрібно ще раз провести деякі тести, але він почуває себе набагато краще", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, де Брюйне пропустив гру "містян" проти Саутгемптона через травму.

Манчестер Сіті зіграє проти Ліверпуля завтра, 3 січня. Стартовий свисток пролунає о 22.00.

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