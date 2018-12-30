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Де Брюйне може не зіграти проти Ліверпуля

13:12 176 Читать на русском
Де Брюйне може не зіграти проти Ліверпуля
Кевін де Брюйне / соцмережі

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне ризикує пропустити матч 21 туру АПЛ проти Ліверпуля.

Бельгійський хавбек Кевін де Брюйне скаржиться на біль у м'язах, повідомляє Mirror.

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Футболіст пропустить матч 20 туру АПЛ проти Саутгемптона і ризикує також не зіграти в наступному поєдинку проти Ліверпуля.

Манчестер Сіті відстає від мерсисайдців на 10 очок, але в разі перемоги над "святими" скоротить відстань до 7 пунктів.

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Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Ліверпуль Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне
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