Де Брюйне може не зіграти проти Ліверпуля

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне ризикує пропустити матч 21 туру АПЛ проти Ліверпуля.

Бельгійський хавбек Кевін де Брюйне скаржиться на біль у м'язах, повідомляє Mirror.

Ліверпуль – Арсенал: чемпіонська гра команди Клоппа, феєрія Фірміно та Новий рік на вершині з суттєвим відривом

Футболіст пропустить матч 20 туру АПЛ проти Саутгемптона і ризикує також не зіграти в наступному поєдинку проти Ліверпуля.

Манчестер Сіті відстає від мерсисайдців на 10 очок, але в разі перемоги над "святими" скоротить відстань до 7 пунктів.

Зінченко – серед найгірших гравців Манчестер Сіті у першій половині сезону 2018/19 – конкуренти українця теж не вражають