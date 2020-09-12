"Невдала спроба Манчестер Сіті підписати Мессі? Мені насправді все одно. Якби він прийшов, це допомогло б нам, бо для мене він був найкращим гравцем усіх часів. Але я ніколи не розглядаю, які гравці можуть прийти і що могло б статись.

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Ви граєте з гравцями, яких ви маєте в команді, і думаю, що у Манчестер Сіті у цьому плані досить хороша команда. Було б нерозумно розмірковувати, що станеться, якщо прийде певний гравець. Це відбувається у футболі постійно. Люди часто приходять, але деколи цього не трапляється.

Якщо ви можете придбати Мессі до своєї команди, ви у будь-якому випадку намагатиметесь це зробити. Я бачу це і як з ігрової точки зору, так і для клубу. З погляду бізнесу, кількість спонсорів та грошей, які це придбання залучило б, були б величезними. Навіть якби ви заплатили Мессі купу грошей, певним чином ви повернули б це все. Тож я можу зрозуміти рішення в цьому плані", – поділився де Брюйне в інтерв'ю Daily Mail.

Нагадаємо, форвард побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Мессі про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.

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