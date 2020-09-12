Де Брюйне: Мені байдуже, що Манчестер Сіті не придбав Мессі
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував невдалу спробу свого клубу придбати Ліонеля Мессі.
"Невдала спроба Манчестер Сіті підписати Мессі? Мені насправді все одно. Якби він прийшов, це допомогло б нам, бо для мене він був найкращим гравцем усіх часів. Але я ніколи не розглядаю, які гравці можуть прийти і що могло б статись.
Креспо знайшов головного винуватця зірваного трансферу Мессі з Барселони
Ви граєте з гравцями, яких ви маєте в команді, і думаю, що у Манчестер Сіті у цьому плані досить хороша команда. Було б нерозумно розмірковувати, що станеться, якщо прийде певний гравець. Це відбувається у футболі постійно. Люди часто приходять, але деколи цього не трапляється.
Якщо ви можете придбати Мессі до своєї команди, ви у будь-якому випадку намагатиметесь це зробити. Я бачу це і як з ігрової точки зору, так і для клубу. З погляду бізнесу, кількість спонсорів та грошей, які це придбання залучило б, були б величезними. Навіть якби ви заплатили Мессі купу грошей, певним чином ви повернули б це все. Тож я можу зрозуміти рішення в цьому плані", – поділився де Брюйне в інтерв'ю Daily Mail.
Нагадаємо, форвард побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Мессі про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.
Кінець саги Мессі: аргентинець залишається, але не вірить у проект Бартомеу – хронологія головної драми літа