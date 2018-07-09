Де Брюйне: Мбаппе – зірка на майбутні 15 років

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брюйне поділився очікуваннями від майбутнього півфінального поєдинку ЧС-2018 Франція – Бельгія, а також відзначив значний прогрес нападника французів Кіліана Мбаппе.

"У Франції він став зіркою. Коли я грав проти Монако, він був зовсім юним. Тоді я про нього нічого не знав. Але зараз він багато грає і в Лізі чемпіонів, і за збірну.

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Він зірка на майбутні 15 років. У нього був фантастичний сезон. Мбаппе здатний стати ще сильніше. Думаю, що він буде небезпечним для нас. Але ми зробимо все, щоб зупинити його.

У Бельгії багато талантів. Але протягом довгого часу наші футболісти мало грали за кордоном. Але клуби подивилися на Компані, Феллейні і подумали: а може у них в Бельгії та інші хороші гравці є? Не треба боятися їхати", – цитує Де Брюйне sport24.

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Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Мундіалю між збірними Франції та Бельгії відбудеться завтра. Початок матчу о 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.