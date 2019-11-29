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"Де Брюйне, іди жалітись політикам своєї країни", – Платіні жорстко відповів на критику формату Євро-2020

22:37 166 Читать на русском
"Де Брюйне, іди жалітись політикам своєї країни", – Платіні жорстко відповів на критику формату Євро-2020
Мішель Платіні / Reuters

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні став на захист формату проведення Євро-2020.

"Я був у витоків концепції Євро-2020, брав участь у виборі міст, але жеребкування пройде без мене. Якщо бельгійці хотіли зіграти вдома, їм потрібно було лише вчасно побудувати новий стадіон.

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Брюссель повинен був приймати матчі Євро-2020, але вони в підсумку були перенесені в Лондон. Де Брюйне, йди жалітись політикам своєї країни", – наводить слова Платіні RMC Sport.

Нагадаємо, Де Брюйне раніше розкритикував формат проведення Євро-2020, оскільки Бельгія ще до жеребкування дізналась, що зіграє у групі B з Росією, Данією та Уельсом або Фінляндією.

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Теги
Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Бельгія Бельгія УЄФА Мішель Платіні Євро-2020
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