"Де Брюйне, іди жалітись політикам своєї країни", – Платіні жорстко відповів на критику формату Євро-2020

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні став на захист формату проведення Євро-2020.

"Я був у витоків концепції Євро-2020, брав участь у виборі міст, але жеребкування пройде без мене. Якщо бельгійці хотіли зіграти вдома, їм потрібно було лише вчасно побудувати новий стадіон.

Де Брюйне поскаржився на жеребкування Євро-2020

Брюссель повинен був приймати матчі Євро-2020, але вони в підсумку були перенесені в Лондон. Де Брюйне, йди жалітись політикам своєї країни", – наводить слова Платіні RMC Sport.

Нагадаємо, Де Брюйне раніше розкритикував формат проведення Євро-2020, оскільки Бельгія ще до жеребкування дізналась, що зіграє у групі B з Росією, Данією та Уельсом або Фінляндією.

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