Головний тренер Наполі постійно знімає 34-річного хавбека упродовж матчів. Саме де Брюйне принесли в жертву після раннього вилучення Ді Лоренцо у грі проти Ман Сіті, зіпсувавши повернення Кевіна на Етіхад. Потім Конте замінив бельгійця у матчі проти Мілана, хоча Наполі потрібно було рятуватися. Де Брюйне розлючено відреагував прямо на бровці, а тренеру довелося займатися вихованням зірки. Тепер сторони вирішили додатково прояснити ситуацію

"У мене з Конте ніколи не було жодних проблем. Я переможець, завжди хочу змінити ситуацію на полі. Багато було сказано останніми днями, але правда в тому, що жодних проблем немає. Я просто хочу грати та отримувати задоволення", – наводить слова де Брюйне Goal.

Конте також дав коментар на примирення: "Мені нічого сказати Кевіну. Він серйозна людина, яка наполегливо працює. Я розумію, що всі хочуть грати, але я також хочу перемагати, і якщо я роблю заміну, то не для того, щоб погіршити ситуацію, а для того, щоб здобути перемогу. Повторюю – я хочу виграти в першу чергу. Команда повинна працювати як єдине ціле, ніхто не виняток".

Додамо, що у вчорашньому матчі ЛЧ проти Спортінга де Брюйне вкотре був замінений, але перед цим встиг віддати два асисти на переможний дубль Хьойлунда.

