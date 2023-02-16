Першим постарався Мікель Артета. Головний тренер "канонірів" копнув м'яч з-під ніг де Брюйне, який хотів швиденько повернути його в гру. Бельгієць грубо штовхнув і щось сказав іспанцю, який свого часу був у тренерському штабі Ман Сіті.

Yesterday, De Bruyne and Arteta didn't share the ball a bit pic.twitter.com/gSG1gaScKd — Emmanuel of Kwara (@Berry675477) February 16, 2023

Потім за справу взялись фанати Арсенала. Вони упродовж всього матчу намагалися провокувати Кевіна, а під завісу зустрічі закидали його сміттям. Де Брюйне і тут не знітився. Хавбек Ман Сіті не відреагував, а вже після гри публікував смішні картинки, дякуючи вболівальникам суперника за склянку для пива.

Бельгієць був одним з головних ковалів перемоги, яка дозволила Сіті наздогнати Арсенал на вершині АПЛ. Саме Кевін відкрив рахунок у матчі та віддав асист на гол Холанда.

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