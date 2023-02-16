Де Брюйне грубо штовхнув Артету і познущався з фанатів Арсенала – відповідь на провокації
Представники Арсенала у матчі проти Манчестер Сіті намагалися роздратував Кевіна де Брюйне.
Першим постарався Мікель Артета. Головний тренер "канонірів" копнув м'яч з-під ніг де Брюйне, який хотів швиденько повернути його в гру. Бельгієць грубо штовхнув і щось сказав іспанцю, який свого часу був у тренерському штабі Ман Сіті.
Потім за справу взялись фанати Арсенала. Вони упродовж всього матчу намагалися провокувати Кевіна, а під завісу зустрічі закидали його сміттям. Де Брюйне і тут не знітився. Хавбек Ман Сіті не відреагував, а вже після гри публікував смішні картинки, дякуючи вболівальникам суперника за склянку для пива.
Бельгієць був одним з головних ковалів перемоги, яка дозволила Сіті наздогнати Арсенал на вершині АПЛ. Саме Кевін відкрив рахунок у матчі та віддав асист на гол Холанда.
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