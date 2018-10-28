Де Брюйне готовий зіграти проти Бернлі

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне відновився після травми і готовий зіграти в найближчому матчі.

"Де Брюйне готовий грати. Він добре тренувався і не відчував болю, тому я, можливо, дам йому трохи ігрового часу в наступному поєдинку. Він не готовий грати всі 90 хвилин, але можна буде побачити його в дії. Кевін дуже важливий гравець для нас", – сказав Хосеп Гвардіола під час передматчевої прес-конференції, передає The Guardian.

Де Брюйне розповів про жахливий спів українського "брата" Зінченка, нову роль для Фернандінью і модний провал Бернарду

Де Брюйне у сезоні 2018/2019 зіграв лише в поєдинку 1 туру АПЛ проти Арсенала, після чого отримав травму колінної зв'язки та вибув на 2,5 місяці.

Манчестер Сіті після 8 турів перебуває на 1 сходинці в турнірній таблиці, маючи 20 очок, і за додатковими показниками випереджає Челсі та Ліверпуль, у яких стільки ж пунктів.

"Історія показує, що півфінал – це максимум", – Гвардіола оцінив шанси Манчестер Сіті на перемогу в Лізі чемпіонів