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Де Брюйне готовий зіграти проти Бернлі

19 жовтня 19:09 137 Читать на русском
Де Брюйне готовий зіграти проти Бернлі
Кевін де Брюйне / ФК Арсенал

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне відновився після травми і готовий зіграти в найближчому матчі.

"Де Брюйне готовий грати. Він добре тренувався і не відчував болю, тому я, можливо, дам йому трохи ігрового часу в наступному поєдинку. Він не готовий грати всі 90 хвилин, але можна буде побачити його в дії. Кевін дуже важливий гравець для нас", – сказав Хосеп Гвардіола під час передматчевої прес-конференції, передає The Guardian.

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Де Брюйне у сезоні 2018/2019 зіграв лише в поєдинку 1 туру АПЛ проти Арсенала, після чого отримав травму колінної зв'язки та вибув на 2,5 місяці.

Манчестер Сіті після 8 турів перебуває на 1 сходинці в турнірній таблиці, маючи 20 очок, і за додатковими показниками випереджає Челсі та Ліверпуль, у яких стільки ж пунктів.

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Манчестер Сіті - Бернлі: Субота 20 жовтня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
5 : 0
Бернлі
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Теги
Англія Бернлі Бернлі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті - Бернлі
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