"Я хотів би залишитися в Манчестер Сіті, тому це дуже проста ситуація для мене. Ми потроху ведемо переговори щодо контракту, але вони не надто просунулися.

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Я в чудовому клубі з хорошими власниками. Зараз у мене немає агента, тому я спілкуюся особисто. Якби я не хотів залишитися, то мені знадобився б посередник. Але коли ти плануєш залишитися, то все значно простіше", – пояснив де Брюйне у коментарі HLN.

Додамо, що чинний контракт бельгіця з Манчестер Сіті розрахований до літа 2023-го. Хавбек приєднався до "містян" у 2015 році та вже провів 232 матчі, в яких відзначився 58 голами і 96 асистами.

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