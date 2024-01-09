Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне розповів про реабілітацію від травми, яку він отримав на початку серпня. Бельгієць знову вийшов на поле лише кілька днів тому.

"Чесно кажучи, коли у вас троє дітей віком від трьох до семи років, це не так і багато вільного часу. Можна сказати, що я працював таксистом. Мені це подобалося. Думаю, їм теж сподобалося, що тато міг дивитися ігри. Тепер дружині та решті буде важче працювати за програмою.

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Не те щоб мені потрібна була перерва, але я скористався нею, щоб перетворити недолік на перевагу. Коли я розмірковую про свою кар'єру, граючи останні 10 років без перерви з короткими відпустками, можливо, мені було корисно перезавантажитися. Трохи подбати про себе, що неможливо протягом року. Сподівався, що зможу старанно працювати і повернутися в хороший рівень. Відчуваю, що роблю це, але, очевидно, мені потрібно прогресувати.

Коли у тебе травма, ти завжди один. Ви можете тренуватися з іншими фізіотерапевтами чи людьми у тренажерному залі, але насправді ви не є частиною команди, тому часто ви працюєте у неробочий час. Тож приємно знову брати участь у змаганнях із командою. Ви змагаєтесь самі з собою, коли ви просто тренуєтеся", – цитує Де Брюйне Goal.

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