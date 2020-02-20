Бельгійський півзахисник "містян" Кевін де Брюйне прокоментував рішення УЄФА позбавити Манчестер Сіті права протягом двох років грати у єврокубках через фінансові махінації.

"У нас була відпустка, коли УЄФА опублікував свою заяву. Ми повернулися у розташування клубу і просто грали у футбол. Ситуація така, яка є. Після повернення ми тренувалися у звичайному режимі. Для нас нічого не змінилося.

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Нам все ще треба провести багато матчів у двох кубкових турнірах і Лізі чемпіонів. Сподіваємося, що зможемо зловити потрібний ритм якомога швидше і завоюємо кілька трофеїв", – наводить слова де Брюйне видання Goal.

Нагадаємо, 26 лютого Манчестер Сіті на виїзді проведе першу зустріч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Початок матчу о 22:00.

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