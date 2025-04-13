Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне може перебратися за океан у пошуках нового клубу.

Контракт бельгійця з "містянами" завершується влітку 2025 року і він вже оголосив, що покине команду.

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За інформацією Флоріана Плеттенберга, Інтер Маямі, за який виступає Ліонель Мессі, дуже зацікавлений у підписанні Кевіна де Брюйне на правах вільного агента. Однак на цьому етапі переговори не просунулися. Американський клуб зіткнеться з конкуренцією від Саудівської Аравії, яка теж мріє залучити півзахисника до свого чемпіонату.

Нагадаємо, де Брюйне зіграв за Манчестер Сіті у 415 матчах у всіх турнірах. В його активі 107 голів та 177 результативних передач. З "містянами" Кевін шість разів здобував титул чемпіона Англії та вигравав Лігу чемпіонів.

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