Дайєр зацікавив Барселону

До універсала лондонського Тоттенхема та збірної Англії Еріка Дайєра активно проявляє інтерес іспанська Барселона.

"Блаугранас" мають на меті підписати молодого англійця, повідомляє TeamTalk.

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За інформацією видання, Дайєр вразив скаутів Барси в недавньому матчі збірних Іспанії та Англії (2:3) в рамках Ліги націй, тому каталонці готові придбати центрального півзахисника, який також може зіграти в центрі оборони, наступного літа.

Зокрема, представників Барселони вразила відчайдушна гра Дайєра в одному з епізодів проти капітана принципового суперника "синьо-гранатових" – мадридського Реала – Серхіо Рамоса. Англійський універсал на Камп Ноу повинен зайняти позицію опорного хавбека.

У сезоні 2018/19 Ерік Дайєр провів за Тоттенхем 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.