Дайєр вилетів до кінця року – стала відома нетипова причина

Універсал лондонського Тоттенхема Ерік Дайєр переніс операцію із видалення апендиксу та не зможе допомогти своїй команді в матчах, що залишилися до кінця року.

Гравець збірної Англії змушений буде пропустити кілька матчів Тоттенхема. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нещодавно Дайєр пожалівся на біль у животі й після діагностики медперсонал "шпор" вирішив, що потрібне хірургічне втручання. Запалений апендикс був видалений, а тепер на 24-річного гравця очікує реабілітація. За прогнозами лікарів, до тренувань він зможе повернутися в січні.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Ерік Дайєр провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.