Дайєр отримав сувору дискваліфікацію через бійку з фанатом

Універсал лондонського Тоттенхема Ерік Дайєр дискваліфікований за інцидент, що трапився після матчу Кубка Англії проти Норвіча в березні.

26-річний виконавець отримав дискваліфікацію на 4 матчі, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації.

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Дайєр дістав бан за напад гніву після кубкової поразки від Норвіча. Тоді оборонець "шпор" після фінального свистка побіг на трибуни, щоб з'ясувати взаємини з одним із фанів. Відео інциденту стало вірусним у мережі. Як наслідок, Дайєр був звинувачений у негідній поведінці, що несла загрозу. Окрім дискваліфікації, гравець збірної Англії повинен сплатити штраф у розмірі 40 тисяч фунтів.

Відзначимо, що втрата Еріка Дайєра серйозно засмутить керманича Тоттенхема Жозе Моурінью. Останні 8 матчів лондонців універсал відіграв без замін.

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